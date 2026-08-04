Sorpresi dalla tempesta mentre fanno stand-up paddle: recuperato un cadavere

L'identificazione formale è in corso ma la vittima dovrebbe essere un 32enne di nazionalità ungherese. Rimane disperso il secondo giovane, anch'esso 32enne. Secondo le prime informazioni, entrambi non sapevano nuotare bene e nessuno dei due aveva un giubbotto di salvataggio.

Al contrario, gli altri tre componenti del gruppo lo indossavano. Due di loro, lo ricordiamo, erano riusciti a mettersi in salvo raggiungendo la riva autonomamente, mentre il terzo era stato soccorso in acqua dal servizio di salvataggio.