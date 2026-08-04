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Sorpresi dalla tempesta mentre fanno stand-up paddle: recuperato un cadavere

Il corpo di uno dei due dispersi è stato ritrovato nel lago a una profondità di circa 100 metri.
Sorpresi dalla tempesta mentre fanno stand-up paddle: recuperato un cadavere
Polizia cantonale di Glarona
Fonte Polizia cantonale Glarona
elaborata da Redazione
Sorpresi dalla tempesta mentre fanno stand-up paddle: recuperato un cadavere
Il corpo di uno dei due dispersi è stato ritrovato nel lago a una profondità di circa 100 metri.

GLARONA NORD - Triste aggiornamento nella vicenda del gruppo che ieri è stato sorpreso da una tempesta mentre faceva stand-up paddle nel Lago di Walendstadt, in canton Glarona.

La Polizia cantonale glaronese comunica infatti che uno dei due dispersi è stato ritrovato senza vita a 100 metri di profondità.

L'identificazione formale è in corso ma la vittima dovrebbe essere un 32enne di nazionalità ungherese. Rimane disperso il secondo giovane, anch'esso 32enne. Secondo le prime informazioni, entrambi non sapevano nuotare bene e nessuno dei due aveva un giubbotto di salvataggio.

Al contrario, gli altri tre componenti del gruppo lo indossavano. Due di loro, lo ricordiamo, erano riusciti a mettersi in salvo raggiungendo la riva autonomamente, mentre il terzo era stato soccorso in acqua dal servizio di salvataggio.

A causa della grande profondità dell’acqua e dell’ampia area di ricerca, le operazioni per trovare la persona ancora dispersa risultano particolarmente complesse, precisano le forze dell'ordine.

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