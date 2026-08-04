VAUD
Ciclista 23enne muore in incidente, si cercano testimoni
La giovane si è schiantata contro un muretto dopo aver superato un'auto. L'automobilista si è allontanato prima dell'arrivo della polizia.
Imago
Fonte Ats
Ciclista 23enne muore in incidente, si cercano testimoni
La giovane si è schiantata contro un muretto dopo aver superato un'auto. L'automobilista si è allontanato prima dell'arrivo della polizia.
PAUDEX - Una ciclista francese di 23 anni ha perso la vita domenica sera nel comune vodese di Paudex, a est di Losanna. Dopo aver superato un'auto ferma, ha perso il controllo della bicicletta e si è schiantata contro un muretto sormontato da barriere metalliche, ha indicato oggi la polizia cantonale.
Gravemente ferita, è stata trasportata all'ospedale universitario di Losanna (CHUV), dove è deceduta.
Il conducente del veicolo fermo al semaforo si è allontanato dal luogo dell'incidente prima dell'arrivo della polizia, precisa quest'ultima, lanciando un appello a testimoni. Il Ministero pubblico ha avviato un'inchiesta.
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