Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino

Precauzioni per evitare i danni

Prendendo alcune precauzioni, è possibile ridurre al minimo il rischio di determinati danni da maltempo ai propri beni. In caso d’instabilità meteorologica, vi sono app che inviano notifiche push con tempestività e precisione geografica. Se è previsto vento forte, si dovrebbero fissare o riporre al coperto gli oggetti mobili come barbecue e sedie da giardino e riavvolgere le tende da sole. In caso di piogge abbondanti occorre inoltre chiudere le finestre e, se possibile, tenere liberi gli scarichi dell’acqua.



Se l’acqua minaccia di penetrare nell’edificio, gli oggetti preziosi e più sensibili all’umidità dovrebbero essere collocati in alto. In caso di grandine conviene mettere al riparo i veicoli e riavvolgere le tapparelle. Molti forse non sanno che «la grandine non rappresenta un rischio per le finestrature, mentre può danneggiare notevolmente le tapparelle», precisa Stefan Müller.