Niente chiesa né cimitero a Gerre di Sotto

Durante l’esame e nel corso dell’audizione del 27 gennaio 2025, lo stesso mozionante si era detto disponibile a riconsiderare la portata della richiesta, rinunciando alla realizzazione di una nuova chiesa e di un eventuale cimitero, orientandosi piuttosto verso una soluzione simbolica e devozionale, «senza necessità di modifica del Piano regolatore».

La Commissione ha riconosciuto il valore identitario e aggregativo che un simbolo religioso può rappresentare per una parte della popolazione del quartiere. «Un simbolo religioso può avere una funzione importante per la coesione della comunità», viene sottolineato nel rapporto. Per questo motivo è stata ritenuta condivisibile «la ricerca di una soluzione alternativa e proporzionata», come la posa di un’icona votiva o la realizzazione di una cappella votiva, nell’ambito delle competenze ordinarie della Città.