Niente chiesa né cimitero a Gerre di Sotto
La Commissione invita a cercare alternative simboliche
La Commissione invita a cercare alternative simboliche
LOCARNO - La Commissione del Piano regolatore di Locarno ha respinto la mozione presentata dal consigliere comunale Mauro Belgeri e cofirmatari il 16 febbraio 2024, che chiedeva l’adozione di una variante di Piano regolatore per consentire la costruzione di una chiesa e, eventualmente, di un cimitero nel quartiere Gerre di Sotto.
Nel rapporto datato 15 giugno 2026, la Commissione ha preso atto del preavviso preliminare negativo espresso dal Municipio, evidenziando come la mozione «non contenesse indicazioni sufficientemente precise riguardo ubicazione, estensione e parametri pianificatori dell’intervento proposto». Un elemento che, si legge nel documento, «solleva dubbi anche sulla sua qualificazione formale».
Durante l’esame e nel corso dell’audizione del 27 gennaio 2025, lo stesso mozionante si era detto disponibile a riconsiderare la portata della richiesta, rinunciando alla realizzazione di una nuova chiesa e di un eventuale cimitero, orientandosi piuttosto verso una soluzione simbolica e devozionale, «senza necessità di modifica del Piano regolatore».
La Commissione ha riconosciuto il valore identitario e aggregativo che un simbolo religioso può rappresentare per una parte della popolazione del quartiere. «Un simbolo religioso può avere una funzione importante per la coesione della comunità», viene sottolineato nel rapporto. Per questo motivo è stata ritenuta condivisibile «la ricerca di una soluzione alternativa e proporzionata», come la posa di un’icona votiva o la realizzazione di una cappella votiva, nell’ambito delle competenze ordinarie della Città.
Alla luce di queste considerazioni, la Commissione invita il Consiglio comunale a respingere la mozione nella sua formulazione originaria. Contestualmente, chiede al Municipio di «valutare, in collaborazione con il mozionante e gli enti interessati, la possibilità di individuare una soluzione alternativa coerente con lo spirito dell’atto politico», da realizzare nel quartiere delle Gerre di Sotto senza necessità di una variante pianificatoria.