BELLINZONA
Un progetto innovativo in Piazza del Sole
L'installazione itinerante CO2 sarà inaugurata venerdì alle 10.33
Ti-Press (foto d'archivio)
Fonte red
Un progetto innovativo in Piazza del Sole
L'installazione itinerante CO2 sarà inaugurata venerdì alle 10.33
BELLINZONA - «Un'installazione portavoce del mondo vegetale, attraverso il quale ripensare le città come ecosistemi viventi». È, in estrema sintesi, il concetto che si cela dietro l'installazione itinerante CO2 che verrà presentata venerdì mattina in Piazza del Sole a Bellinzona.
L'inaugurazione avrà luogo alle 10.33. Durante l’evento sono previsti gli interventi dei rappresentanti dei vari partner, tra cui il Municipio cittadino, l'Associazione Amur, il Dipartimento del territorio e l'Istitutzo scienze della terra della SUPSI.
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