Traffico di droga, ticinese estradato da Mallorca

Mesi fa l'uomo, cittadino svizzero, era fuggito in Spagna. È in seguito stato arrestato e a fine giugno è stato estradato in Svizzera, conferma il Ministero pubblico.

Nel frattempo negli scorsi giorni una delle persone coinvolte nello stesso traffico è stata condannata a una pena di un anno e sei mesi di detenzione sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni.