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Traffico di droga, ticinese estradato da Mallorca
Il 38enne, su cui pendeva un mandato di cattura, sarebbe a capo di un importante giro di spaccio con base nel Luganese.
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Fonte Corriere del Ticino
Traffico di droga, ticinese estradato da Mallorca
Il 38enne, su cui pendeva un mandato di cattura, sarebbe a capo di un importante giro di spaccio con base nel Luganese.
LUGANO - Un uomo ricercato dalla giustizia ticinese e indagato per traffico di cocaina e hashish è stato individuato a Mallorca ed estradato. Lo rivela il Corriere del Ticino, precisando che il 38enne sarebbe stato al centro di un importante giro di spaccio attivo soprattutto nel Sottoceneri e con base nel Luganese.
Mesi fa l'uomo, cittadino svizzero, era fuggito in Spagna. È in seguito stato arrestato e a fine giugno è stato estradato in Svizzera, conferma il Ministero pubblico.
Nel frattempo negli scorsi giorni una delle persone coinvolte nello stesso traffico è stata condannata a una pena di un anno e sei mesi di detenzione sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni.
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