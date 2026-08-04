Cerca e trova immobili
Segnalaci
VEZIA

Scontro nella rotonda all'imbocco della Vedeggio-Cassarate

Non ci sono feriti, disagi al traffico contenuti
Scontro nella rotonda all'imbocco della Vedeggio-Cassarate
LETTORE TIO.CH
di Cronaca Ticino
Scontro nella rotonda all'imbocco della Vedeggio-Cassarate
Non ci sono feriti, disagi al traffico contenuti

VEZIA - Un incidente si è verificato intorno alle 12.20 all'interno della rotonda che conduce al portale di accesso della galleria Vedeggio-Cassarate, dalla parte di Vezia.

Due veicoli impegnati a percorrere la rotatoria si sono scontrati lateralmente mentre procedevano in direzione di Lugano. Stando a nostre informazioni, nessuno degli occupanti delle due vetture - entrambe immatricolate in Ticino - ha riportato conseguenze fisiche. I disagi al traffico sono contenuti.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
incidente stradalerotonda veziavedeggio-cassarate
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
1 gior
42
120

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
2 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»
LIVE
CANTONE
1 gior
144
210

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni
LIVE
CONFINE
1 gior
10
35

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
39
169

«Costretti a macellare le nostre vacche»

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
LIVE
CANTONE
1 gior
84
105

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore
LIVE
BELLINZONA
20 ore
65
197

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi
LIVE
LUGANO
2 gior
99
201

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
10
61

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
1 gior
78
177

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
2 gior
56
149

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio
LIVE
MENDRISIO / COMO
21 ore
32
77

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio

Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate
LIVE
SVIZZERA
16 ore
5
8

Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate

Canicola, ora si vede la tregua
LIVE
CANTONE
1 gior
5
53

Canicola, ora si vede la tregua

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
LIVE
LUGANO
1 gior
17

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
3 gior
30

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica
LIVE
TICINO
1 gior
122
403

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
LIVE
LUGANO
2 gior
59
175

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

Crolla il tetto di una casa
LIVE
SAN GALLO
2 gior
1
16

Crolla il tetto di una casa

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
LIVE
ITALIA
1 gior

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 gior
38
137

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
LIVE
SAN GALLO
2 gior

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
LIVE
ITALIA
1 gior

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
2 gior
4
42

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Ce la faranno sudare fino all'ultimo
LIVE
CANTONE
1 gior
6

Ce la faranno sudare fino all'ultimo

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!
LIVE
CALCIO
1 gior
23

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!

Lascia l’hockey a 20 anni e scommette sulle startup: la scelta vincente di Sartori
LIVE
HOCKEY
6 ore
2
20

Lascia l’hockey a 20 anni e scommette sulle startup: la scelta vincente di Sartori

«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi
LIVE
ZURIGO
18 ore
17
55

«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi

Infantino chiede aiuto a Trump... «La sua leadership è diventata radioattiva»
LIVE
FIFA
19 ore
17
85

Infantino chiede aiuto a Trump... «La sua leadership è diventata radioattiva»

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»
LIVE
BASILEA
23 ore
2
15

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»

Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie
LIVE
LUGANO
6 ore
19
46

Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
3 gior
12
83

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

Zurigo compra bus dalla Cina. È polemica. «Ecco perché lo abbiamo fatto»
LIVE
SVIZZERA
20 ore
20
79

Zurigo compra bus dalla Cina. È polemica. «Ecco perché lo abbiamo fatto»

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino
LIVE
FIFA
2 gior
5
37

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme
LIVE
GRECIA
1 gior
3

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»
LIVE
TENNIS
15 ore
3
12

«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»

Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack
LIVE
SINGAPORE
1 gior
1
25

Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
3 gior
469
460

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come
LIVE
LUGANO
2 gior
20
55

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come

Rave illegale in un alpeggio richiama quasi mille persone: otto denunciati
LIVE
VAUD
1 gior
11
63

Rave illegale in un alpeggio richiama quasi mille persone: otto denunciati

Buffon punzecchia Mancini
LIVE
CALCIO
2 gior
3
19

Buffon punzecchia Mancini

Da incubo a trionfo: il Lugano ribalta il GC nella ripresa
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
10
51

Da incubo a trionfo: il Lugano ribalta il GC nella ripresa

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»
LIVE
AIROLO
2 gior
9
45

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»
LIVE
ATTUALITÀ
3 gior
52
130

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»

«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»
LIVE
MEDIO ORIENTE
14 ore
33

«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»

Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo
LIVE
SVIZZERA
6 ore
1
13

Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello
LIVE
CANTONE
50 min
14

«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello

Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi
LIVE
CARONA
1 ora
6
79

Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi

Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita
LIVE
LAVIZZARA
1 ora

Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita

Un’alba da ascoltare e ammirare con l’ensemble CelloLove
LIVE
MONTE SAN SALVATORE
2 ore
3

Un’alba da ascoltare e ammirare con l’ensemble CelloLove

Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino
LIVE
CANTONE
3 ore
3
22

Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino

Niente chiesa né cimitero a Gerre di Sotto
LIVE
LOCARNO
3 ore
2
14

Niente chiesa né cimitero a Gerre di Sotto

Un progetto innovativo in Piazza del Sole
LIVE
BELLINZONA
4 ore
5
18

Un progetto innovativo in Piazza del Sole

Traffico di droga, ticinese estradato da Mallorca
LIVE
CANTONE
5 ore

Traffico di droga, ticinese estradato da Mallorca

Giubiasco chiede la videosorveglianza attorno alla stazione
LIVE
BELLINZONA
6 ore
6
50

Giubiasco chiede la videosorveglianza attorno alla stazione

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro
LIVE
VALLEMAGGIA
6 ore
16
112

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro