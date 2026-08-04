VEZIA
Scontro nella rotonda all'imbocco della Vedeggio-Cassarate
Non ci sono feriti, disagi al traffico contenuti
LETTORE TIO.CH
Scontro nella rotonda all'imbocco della Vedeggio-Cassarate
Non ci sono feriti, disagi al traffico contenuti
VEZIA - Un incidente si è verificato intorno alle 12.20 all'interno della rotonda che conduce al portale di accesso della galleria Vedeggio-Cassarate, dalla parte di Vezia.
Due veicoli impegnati a percorrere la rotatoria si sono scontrati lateralmente mentre procedevano in direzione di Lugano. Stando a nostre informazioni, nessuno degli occupanti delle due vetture - entrambe immatricolate in Ticino - ha riportato conseguenze fisiche. I disagi al traffico sono contenuti.
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