«Altrimenti non si allenerebbe con tale intensità da mesi»
I prossimi giorni saranno decisivi per la ticinese, che testerà il suo ginocchio sugli sci
I prossimi giorni saranno decisivi per la ticinese, che testerà il suo ginocchio sugli sci
COMANO - Con le giornate attuali segnate dal caldo intenso, la neve sembra ancora lontanissima, quasi irraggiungibile. Eppure in molti - in vista del prossimo inverno - aspettano di capire se Lara Gut-Behrami disputerà un'altra stagione, dopo che quella scorsa si era interrotta bruscamente durante un allenamento a Copper Mountain a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro. Inizialmente, proprio quella stagione, scandita anche dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, avrebbe dovuto essere l’ultima della sua carriera. Il grave infortunio ha però cambiato i piani della campionessa di Comano, che ora sta lavorando duramente per regalarsi (e regalarci) un altro inverno sulle piste da sci.
Hans Flatscher, direttore dello sci alpino di Swiss-Ski, crede nel grande ritorno: «Altrimenti non si allenerebbe con tale intensità da mesi», ha dichiarato al Tages-Anzeiger. Lara non ha ancora svolto allenamenti sulla neve: la 35enne si recherà nei prossimi giorni in Cile, dove avrà la possibilità di testare il suo ginocchio. Solo allora si capirà se potremo ammirarla almeno per un’altra stagione, che culminerà con i Mondiali casalinghi di Crans-Montana in programma a febbraio.