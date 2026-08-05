«Altrimenti non si allenerebbe con tale intensità da mesi»

COMANO - Con le giornate attuali segnate dal caldo intenso, la neve sembra ancora lontanissima, quasi irraggiungibile. Eppure in molti - in vista del prossimo inverno - aspettano di capire se Lara Gut-Behrami disputerà un'altra stagione, dopo che quella scorsa si era interrotta bruscamente durante un allenamento a Copper Mountain a causa di un grave infortunio al ginocchio sinistro. Inizialmente, proprio quella stagione, scandita anche dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, avrebbe dovuto essere l’ultima della sua carriera. Il grave infortunio ha però cambiato i piani della campionessa di Comano, che ora sta lavorando duramente per regalarsi (e regalarci) un altro inverno sulle piste da sci.