La rivolta degli arbitri scuote il calcio ticinese

Secondo i promotori, all'interno della Sezione arbitrale il clima di fiducia si sarebbe progressivamente deteriorato. Nella presa di posizione si afferma che sarebbero venuti meno principi fondamentali come «trasparenza, imparzialità, meritocrazia, collegialità e corretta amministrazione». Tra le contestazioni figurano presunte disparità di trattamento, favoritismi, conflitti d'interesse, designazioni non conformi ai regolamenti, una gestione disciplinare ritenuta poco uniforme e un crescente accentramento delle decisioni.

Gli arbitri denunciano inoltre una «situazione di instabilità interna», ricordando che nell'arco di un anno tre collaboratori della Sezione avrebbero lasciato l'incarico o ne sarebbero stati esclusi. Tra questi viene citato lo stesso Clerici, che afferma «di essere stato rimosso dal ruolo di convocatore prima della scadenza del mandato concordato e di essere stato privato dell'accesso ai sistemi informatici senza ricevere spiegazioni esaustive dalla Federazione».