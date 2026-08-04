«Match al meglio dei cinque set, ma fino a quattro game»
Novak Djokovic ha la ricetta per rendere il tennis più appetibile
Novak Djokovic ha la ricetta per rendere il tennis più appetibile
BELGRADO - «Dovremmo cambiare il formato del punteggio. Non giocare più fino a sei game per set, ma fino a quattro, possibilmente senza vantaggi e al meglio dei cinque set. Mantenere le partite entro una finestra di due ore è la soluzione migliore per tutti». Con queste parole (destinate a fare discutere) si è espresso Novak Djokovic, in un intervento rilasciato allo youtuber americano Nick Knows Ball durante il celebre Fanatics Fest.
Il tennista serbo ha quindi rilanciato il dibattito sulla durata degli incontri e sull’evoluzione del format del gioco, sottolineando come set più contenuti possano rendere il tennis più accessibile e appetibile per il pubblico, senza necessariamente snaturarne l’essenza. L’idea di ridurre il numero di game per set e limitare le pause legate ai vantaggi si inserisce in una riflessione più ampia sull’esigenza di adattare lo sport ai ritmi contemporanei, mantenendo alta l’intensità e l’attenzione degli spettatori dall’inizio alla fine della partita.