«Match al meglio dei cinque set, ma fino a quattro game»

Il tennista serbo ha quindi rilanciato il dibattito sulla durata degli incontri e sull’evoluzione del format del gioco, sottolineando come set più contenuti possano rendere il tennis più accessibile e appetibile per il pubblico, senza necessariamente snaturarne l’essenza. L’idea di ridurre il numero di game per set e limitare le pause legate ai vantaggi si inserisce in una riflessione più ampia sull’esigenza di adattare lo sport ai ritmi contemporanei, mantenendo alta l’intensità e l’attenzione degli spettatori dall’inizio alla fine della partita.