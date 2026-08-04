Milano si ferma per l'ultimo saluto al Capitano

C'erano gli amici di sempre e gli ex compagni con cui ha scritto pagine indimenticabili del Milan, da Marco Van Basten a Dejan Savicevic, passando per Paolo Maldini e Daniele Massaro. E c'erano i tifosi: quelli che per anni lo hanno applaudito, ammirato e idolatrato dagli spalti di San Siro, oggi lì per dirgli semplicemente grazie.

Presenti anche le delegazioni di alcuni dei club più prestigiosi d'Europa, dal Real Madrid al Barcellona, fino all'Inter del fratello Beppe: colori rivali sul campo e sulle due sponde del Naviglio, ma uniti nel rispetto per un campione senza tempo. Non mancavano le istituzioni del calcio italiano, quelle cittadine, regionali e nazionali, insieme a una rappresentanza dell'attuale Milan.