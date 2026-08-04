Sanzione shock in Brasile: squalificato finché l'avversario non guarirà

Il Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva (STJD) ha così deciso di infliggere a Victor Gabriel una sospensione minima di sei giornate, destinata però a prolungarsi fino al rientro in allenamento di Pec, con un limite massimo di 180 giorni. Una decisione inedita, che il difensore potrà comunque impugnare.

Davanti ai giudici sportivi, Victor Gabriel ha respinto ogni accusa di volontarietà. «Non volevo assolutamente fargli male», ha spiegato, attribuendo l'accaduto alle condizioni del terreno di gioco. «Il campo era bagnato e scivoloso, ho perso il controllo dell'intervento. È stata un'azione sfortunata». Il difensore ha inoltre rivelato di essersi subito scusato con Pec e di avergli offerto il proprio sostegno durante la riabilitazione.