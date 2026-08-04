Simone Rapp è il nuovo direttore sportivo del Thun
Il club dell’Oberland ha annunciato la partenza di Dominik Albrecht e l’insediamento del ticinese.
Il club dell’Oberland ha annunciato la partenza di Dominik Albrecht e l’insediamento del ticinese.
CALCIO - Il Thun annuncia un rimpasto nella propria direzione sportiva. Dominik Albrecht lascia l’incarico di direttore sportivo. Al suo posto, con effetto immediato, il ticinese Simone Rapp.
Secondo un comunicato del club dell’Oberland, il passaggio di consegne risponde a un desiderio maturato da tempo da parte di Albrecht. Lo stesso dirigente ha iniziato a preparare l’ex attaccante ticinese già dalla scorsa primavera per subentrare nel ruolo.
La separazione, tuttavia, potrebbe essere solo temporanea. Il Thun prevede infatti che Albrecht, dopo una pausa in autunno, rientri nella dirigenza con una nuova posizione.
Il dirigente dovrebbe assumere il ruolo di capo del dipartimento sportivo, incarico di recente creazione, con responsabilità sugli aspetti strategici e concettuali e sullo sviluppo dell’intera organizzazione sportiva del club.