Ennesima tragedia nel lago di Como: muore un 22enne
Mobilitati mezzi navali e soccorsi per tentare un salvataggio disperato nella notte.
Mobilitati mezzi navali e soccorsi per tentare un salvataggio disperato nella notte.
COMO - Si era tuffato nelle acque del lago di Como la scorsa notte, attorno alle 2, senza più riemergere. Dopo ore di ricerche, questa mattina, poco dopo le 6, i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Torino hanno recuperato il suo corpo senza vita. È l’ennesima vittima del lago.
Stando a quanto riferisce La Provincia, si tratta di un ragazzo italiano, originario del Marocco e residente di provincia di Novara. Si era tuffato dal pontile della località Acquaseria di San Siro, era riemerso per un attimo e poi è stato visto dagli amici andare a fondo
Lanciato l'allarme, sono stati inviati mezzi navali della guardia costiera del lago di Como e richiesto ai pompieri l'impiego di mezzi navali da Dongo (Como) e da Bellano (Lecco) e l'intervento dei sommozzatori.
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