Ennesima tragedia nel lago di Como: muore un 22enne

Stando a quanto riferisce La Provincia, si tratta di un ragazzo italiano, originario del Marocco e residente di provincia di Novara. Si era tuffato dal pontile della località Acquaseria di San Siro, era riemerso per un attimo e poi è stato visto dagli amici andare a fondo

Lanciato l'allarme, sono stati inviati mezzi navali della guardia costiera del lago di Como e richiesto ai pompieri l'impiego di mezzi navali da Dongo (Como) e da Bellano (Lecco) e l'intervento dei sommozzatori.