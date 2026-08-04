Telegram rimosso dall'App Store... per qualche ora

Negli ultimi anni ci sono state diverse controversie riguardanti Telegram. Ad esempio, il fondatore Pawel Durow è stato arrestato in Francia nel 2024 con l'accusa che Telegram non agisse in modo sufficientemente efficace contro l'abuso da parte di criminali. Le autorità in Australia hanno avviato un procedimento contro Telegram con l'accusa che il servizio di messaggistica non avrebbe individuato e rimosso contenuti estremisti.

Telegram svolge allo stesso tempo un ruolo importante, tra l'altro, nel conflitto in Ucraina, poiché entrambe le parti pubblicano tramite il servizio informazioni sull'andamento della guerra d'aggressione russa. In Russia, Durow è stato inserito la settimana scorsa in una lista di terroristi. Uno dei motivi erano le affermazioni secondo cui Telegram verrebbe utilizzato dai servizi segreti ucraini per stabilire contatti con cittadini russi. Telegram è bloccato in Russia, ma può essere utilizzato tramite connessioni VPN criptate che nascondono la posizione degli utenti.