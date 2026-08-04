Diesel al posto della benzina: la vacanza costa 8'000 franchi in più

«L’officina ha fornito un’attestazione del guasto al responsabile della stazione. Nonostante ciò, Sarni Oil ci ha risposto che era tutto in ordine…cosa impossibile, visto che avevamo Diesel in un’auto a benzina», sottolinea.

E l'assicurazione non risponde. «Avevamo la scelta tra incaricare un avvocato e aspettare almeno due anni oppure riparare subito l’auto. Non potevamo aspettare», spiega Richard. Alla fine la coppia riesce a reperire online un motore usato compatibile con la loro auto...ma il conto è salatissimo: 8'000 franchi.