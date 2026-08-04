L'attacco informatico in Liechtenstein è stato di «alto livello tecnico»

L’attacco ha preso di mira il registro delle persone economicamente beneficiarie a metà della scorsa settimana. Sono state sottratte 31’000 copie di dati relativi a società, fondazioni e trust. Tra le informazioni trafugate figurano i nomi degli enti giuridici e i dati personali dei beneficiari, come nome, data di nascita, cittadinanza e Stato di residenza. Non risultano invece coinvolti indirizzi, numeri di telefono o dati finanziari come patrimoni e dividendi, né vi sono indicazioni che i dati siano stati modificati o cancellati.