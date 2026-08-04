L'attacco informatico in Liechtenstein è stato di «alto livello tecnico»
Gli autori restano ignoti, c'è il sostegno svizzero alle indagini
VADUZ - Gli autori dell’attacco informatico che ha colpito il Liechtenstein restano sconosciuti, ma un elemento è ormai chiaro: si è trattato di un’operazione di alto livello tecnico. Il Principato può contare su un sostegno internazionale per le indagini, anche dalla Svizzera. Martedì il governo, insieme ai responsabili dell’Ufficio di giustizia e dell’Ufficio di informatica, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa.
L’attacco ha preso di mira il registro delle persone economicamente beneficiarie a metà della scorsa settimana. Sono state sottratte 31’000 copie di dati relativi a società, fondazioni e trust. Tra le informazioni trafugate figurano i nomi degli enti giuridici e i dati personali dei beneficiari, come nome, data di nascita, cittadinanza e Stato di residenza. Non risultano invece coinvolti indirizzi, numeri di telefono o dati finanziari come patrimoni e dividendi, né vi sono indicazioni che i dati siano stati modificati o cancellati.
Secondo le autorità, gli autori hanno agito in modo mirato, accedendo al sistema tramite richieste singole e rimanendovi per diverse ore senza attivare allarmi. L’attacco avrebbe colpito esclusivamente il registro, senza estendersi ad altri sistemi dell’amministrazione statale. Tuttavia resta aperta la questione di come sia stato possibile un accesso prolungato senza essere rilevati.
Nel fine settimana è stata presentata denuncia contro ignoti. Le indagini proseguono con l’analisi delle tracce digitali in collaborazione con autorità europee, tra cui quelle svizzere, anche se non sono stati forniti dettagli sui partner coinvolti. Non è ancora chiaro quanti dei dati sottratti abbiano un collegamento con la Svizzera.
Per precauzione, alcuni sistemi sensibili sono stati temporaneamente disconnessi dalla rete, tra cui il registro centrale dei conti e il sistema fiscale Intax. Già venerdì erano stati messi offline il portale eMWST e la piattaforma Lides, misura definita preventiva. Il registro colpito è uno strumento chiave nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, con accessi rigorosamente limitati alle autorità e agli operatori autorizzati.