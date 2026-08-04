Donna in una pozza di sangue: la polizia cerca testimoni

PRATTELN - Una donna non cosciente e con una forte emorragia è stata ritrovata stamattina alla fermata del tram Kästeli a Pratteln (Basilea Campagna). La persona è morta sul posto a causa delle ferite riportate.

Secondo quanto finora accertato dalla Polizia di Basilea Campagna, si tratterebbe di un incidente stradale con un veicolo sconosciuto. Le autorità infatti sono ancora alla ricerca di eventuali testimoni.



