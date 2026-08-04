Contro la siccità arriva la borsa dei foraggi

L'associazione punta però anche sulla solidarietà tra i contadini. In particolare le aziende concentrate sui campi e quelle con poco bestiame possono giocare un ruolo chiave: «possono dare un contributo importante coltivando, con tempo adatto, foraggio intermedio per i colleghi o vendendo il loro granturco come foraggio», si legge nella nota. In base a numerosi riscontri, «molti produttori sono disposti a farlo, a condizione che il ritiro sia garantito e le condizioni siano chiarite». La pianificazione per le colture intermedie deve iniziare in tempo, anche se la pioggia tanto attesa tarda ad arrivare.

Per facilitare gli scambi è stata creata una borsa foraggi online che mette in contatto diretto chi offre e chi cerca, senza burocrazia. «Le unioni degli agricoltori di Zurigo e Sciaffusa mettono in comunicazione le parti, mentre le aziende regolano i dettagli direttamente tra loro», Le associazioni forniscono inoltre raccomandazioni e supporto tecnico.