Neutralità, il comitato promotore lancia la campagna

Non è un relitto del passato

Per l'ex consigliere nazionale Walter Wobmann (UDC/LU), presidente del Comitato d'iniziativa, la neutralità non è un «relitto del passato» come qualcuno vorrebbe farci credere, bensì un principio di politica estera alla base della nostra libertà e prosperità, e lo sarà anche in futuro, specie in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo con guerre in Europa e Medio Oriente e tensioni fra le grandi potenze.

Purtroppo, ha aggiunto, da anni questo principio viene interpretato in maniera flessibile, nell'intento di avvicinarci sempre di più alla NATO, ciò che nuoce alla credibilità della neutralità, Quest'ultima fa del nostro Paese un interlocutore credibile e pronto a mediare in caso di conflitti. La neutralità perpetua e armata, secondo Wobmann, è al servizio della pace; ci protegge dalle guerre da secoli ed è garante della nostra libertà.