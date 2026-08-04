Pagare il riscatto agli hacker? Ruag ha agito correttamente

Il DDPS ha ora esaminato l'attacco informatico e la gestione della situazione da parte dell'azienda. La conclusione? Ruag MRO non si è resa responsabile di alcuna violazione di legge. In qualità di società per azioni di diritto privato, ha verificato la conformità al diritto statunitense e ha agito nell'ambito della propria responsabilità aziendale.

In questo caso non era quindi necessaria l'approvazione della Confederazione in qualità di proprietaria, si legge nel comunicato. Nell'indagine, tuttavia, si rileva che sarebbe stato opportuno fornire informazioni coordinate alla Confederazione. Secondo la valutazione del DDPS, non sono state sufficientemente prese in considerazione le ripercussioni politiche e reputazionali, né altri interessi di ordine superiore.