URI
Incidente fatale: motociclista perde la vita
L'uomo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate
Polizia cantonale Uri
Fonte Polizia cantonale URI
Incidente fatale: motociclista perde la vita
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Incidente fatale: motociclista perde la vita
L'uomo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate
Incidente fatale: motociclista perde la vita
L'uomo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate
URI - Un grave incidente stradale si è verificato la mattina dello scorso 25 luglio nella zona di Jägerbalm (UR). Sulla Klausenstrasse un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto. Originario del cantone di Uri è morto ieri in ospedale, a causa delle ferite riportate.
Sul luogo dell'incidente, era intervenuta la Rega che lo aveva trasportato in ospedale in condizioni gravissime.
Le indagini sulle cause dell'incidente sono condotte dalla Polizia Cantonale di Uri, sotto la direzione della Procura di Uri.
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