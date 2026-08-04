Braccati dai cani pastore: un escursionista 21enne precipita per 10 metri
Fortunatamente solo ferite lievi per due giovani turisti tedeschi in gita in Val Sumvigt e che si sono trovati in una singolare situazione di pericolo.
SUMVIGT (GR) - È finito davvero nel peggiore dei modi l'incontro-scontro fra due ventenni tedeschi e due cani da pastore grigionesi.
I giovani, di 22 e 21 anni, erano impegnati in una gita in Val Sumvitg quando - mentre percorrevano il sentiero che da Fuorcla da Cavel porta verso Run Sut - si sono trovati faccia a faccia con due cani da guardia per il bestiame piuttosto agguerriti.
Come riportato da una nota della Polizia cantonale dei Grigioni in seguito al faccia a faccia, uno dei due ragazzi è scivolato lungo un pendio per circa 10 metri, riportando ferite lievi. Lesioni leggere anche per il secondo escursionista.
Un'équipe della Rega, con l'assistenza di un pilota di elicottero specializzato nel soccorso alpino del Club Alpino Svizzero (SAC), ha trasportato i due escursionisti all'ospedale di Ilanz per accertamenti.
La polizia cantonale dei Grigioni, insieme all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali , sta indagando sulle circostanze esatte dell'incidente.
In caso di incontro in altura con cani da pastore o da guardia, la raccomandazione di comportamento è la seguente:
- Mantenete la calma e date ai cani il tempo di valutare la situazione. Non urlate contro i cani.
- Se vi sentite minacciati da un cane da guardia del bestiame, evitate il contatto visivo, ma rimanete rivolti verso di lui. Se necessario, camminate lentamente all'indietro.
- Mantenete la maggiore distanza possibile dalla mandria.
- Non spaventare o agitare pecore, capre, ecc. , o gli stessi cani.
- Procedete lentamente solo dopo che i cani avranno smesso di abbaiare e si saranno quindi accorti della vostra presenza.
- Non date loro ordini. Non risponderanno, o non risponderanno come vi aspettate.
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