Albero abbattuto dal maltempo colpisce un bambino
Il piccolo stava transitando in bicicletta quando è stato travolto da un tiglio
Il piccolo stava transitando in bicicletta quando è stato travolto da un tiglio
THUNSTETTEN - Un bambino è rimasto ferito lunedì sera a Bützberg, nel comune di Thunstetten, dopo essere stato colpito da un albero abbattuto dal maltempo. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in ospedale in ambulanza. L’episodio ha causato disagi alla circolazione, con la strada temporaneamente chiusa al traffico. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.
L’allarme è scattato poco dopo le 20.05 del 3 agosto, quando la polizia cantonale di Berna ha ricevuto una segnalazione riguardo a un bambino rimasto sotto un albero caduto lungo la Bernstrasse. I soccorritori, intervenuti rapidamente, hanno trovato un tiglio abbattuto con il bambino incastrato tra i rami.
Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato colpito da un ramo dell’albero in caduta, rimanendo intrappolato. I pompieri del centro di supporto di Langenthal e del corpo di Thunstetten-Bützberg sono riusciti a liberarlo. Dopo le prime cure sul posto, il bambino è stato trasportato in ospedale.
La Bernstrasse è rimasta completamente chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. I pompieri hanno predisposto una deviazione del traffico. Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente.