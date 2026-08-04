Albero abbattuto dal maltempo colpisce un bambino

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato colpito da un ramo dell’albero in caduta, rimanendo intrappolato. I pompieri del centro di supporto di Langenthal e del corpo di Thunstetten-Bützberg sono riusciti a liberarlo. Dopo le prime cure sul posto, il bambino è stato trasportato in ospedale.

La Bernstrasse è rimasta completamente chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. I pompieri hanno predisposto una deviazione del traffico. Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente.