VALLESE
Automobilista britannico muore in un incidente
Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica del tragico schianto.
Polizia Vallese
Fonte Sda
Automobilista britannico muore in un incidente
Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica del tragico schianto.
ARBAZ - Un automobilista di 69 anni è morto lunedì sera in un incidente stradale ad Arbaz (VS). Il britannico, per ragioni che l'inchiesta di polizia dovrà verificare, è uscito di strada con la sua auto andando a schiantarsi contro una parete rocciosa.
L'incidente è avvenuto verso le 20.15 sulla Route d'Anzère, come ha comunicato martedì la Polizia cantonale vallesana. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava viaggiando da solo da Anzère in direzione di Arbaz, quando il suo veicolo è uscito di strada sbandando a sinistra.
I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del conducente. Il Ministero pubblico vallesano ha avviato un'indagine per chiarire la causa dell'incidente.
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