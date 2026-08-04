Automobilista britannico muore in un incidente

L'incidente è avvenuto verso le 20.15 sulla Route d'Anzère, come ha comunicato martedì la Polizia cantonale vallesana. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava viaggiando da solo da Anzère in direzione di Arbaz, quando il suo veicolo è uscito di strada sbandando a sinistra.

I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del conducente. Il Ministero pubblico vallesano ha avviato un'indagine per chiarire la causa dell'incidente.