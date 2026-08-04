Barbabietole, il raccolto sarà nettamente sotto la media
Siccità, caldo e punteruolo mettono in difficoltà le colture. Più cauta l’industria: «Presto per parlare di perdite»
BERNA - Si prospetta una stagione debole in Svizzera per la barbabietola da zucchero. La siccità persistente, le ondate di calore e l’infestazione del punteruolo della barbabietola, un coleottero, stanno mettendo a dura prova le coltivazioni.
«I primi raccolti di prova e le nostre osservazioni mostrano che il raccolto del 2026 sarà nettamente al di sotto della media pluriennale», ha dichiarato all’agenzia Awp Nicolas Wermeille, direttore dell’Associazione svizzera dei coltivatori di barbabietola. Una valutazione analoga arriva anche dal Centro svizzero di competenza per la coltivazione della barbabietola, secondo cui, salvo cambiamenti meteorologici significativi, è lecito attendersi una produzione inferiore alla media.
Più cauta la posizione di Schweizer Zucker, l’azienda che gestisce gli stabilimenti di produzione, secondo la quale «è ancora troppo presto per parlare di perdite di rendimento», poiché le condizioni meteo delle prossime settimane saranno determinanti per l’evoluzione delle colture.
In un anno normale la Svizzera importa circa il 50% del proprio fabbisogno di zucchero. Una minore produzione a livello europeo potrebbe ridurre l’offerta e contribuire a un aumento dei prezzi. Wermeille sottolinea tuttavia che le scorte restano elevate dopo l’ottimo raccolto europeo dello scorso anno e che l’andamento dei prezzi dipenderà da diversi fattori.
In Svizzera la coltivazione della barbabietola da zucchero occupa circa 18’000 ettari, pari al 4-5% della superficie agricola aperta, e coinvolge circa 4’500 agricoltori.