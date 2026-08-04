Barbabietole, il raccolto sarà nettamente sotto la media

«I primi raccolti di prova e le nostre osservazioni mostrano che il raccolto del 2026 sarà nettamente al di sotto della media pluriennale», ha dichiarato all’agenzia Awp Nicolas Wermeille, direttore dell’Associazione svizzera dei coltivatori di barbabietola. Una valutazione analoga arriva anche dal Centro svizzero di competenza per la coltivazione della barbabietola, secondo cui, salvo cambiamenti meteorologici significativi, è lecito attendersi una produzione inferiore alla media.