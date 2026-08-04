Incidente mortale per la star dei reality: ora parla Porsche
L’auto d’epoca si è ribaltata e, durante le riprese di uno spot pubblicitario, si è schiantata contro un albero. Ora il costruttore automobilistico interviene e afferma che lo spot non aveva alcun legame con Porsche AG.
ZURIGO - Il cordoglio per Manoel "Mano" Machinek, star dei reality e modello, è grande, anche in Svizzera. Il 37enne tedesco, che viveva nel Canton San Gallo, è morto durante le riprese di uno spot al Mottarone, sul Lago Maggiore, in Italia.
L’auto d’epoca era stata noleggiata per le riprese e Machinek stava lavorando su incarico di una società di produzione milanese, come riportano diversi media italiani. Interpellata da RTL, la casa automobilistica tedesca Porsche chiarisce ora che il progetto non aveva nulla a che fare con l’azienda.
La posizione di Porsche sull’incidente
«Abbiamo appreso con grande sgomento della tragica morte avvenuta in Italia. Le nostre condoglianze vanno ai familiari. L’incidente è avvenuto nell’ambito di un progetto che non ha alcun collegamento con Porsche AG.» Per questo motivo, spiegano da Porsche, non è possibile fornire informazioni sulle circostanze dell’incidente, aggiunge un portavoce.
Possibili cause
Non è ancora chiaro perché Machinek abbia perso il controllo del veicolo e come mai sia uscito di strada. Sebbene telecamere fossero posizionate lungo la strada chiusa al traffico, nessuna avrebbe ripreso l’incidente. Tra le possibili cause, secondo i media italiani, si considerano velocità eccessiva, distrazione, errore umano o un guasto tecnico.
Secondo informazioni della "Bild", i carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente. La procura avrebbe posto sotto sequestro sia il relitto della Porsche, sia il corpo. Un’autopsia dovrà ora chiarire se possa esserci stato un malore.
Le parole commosse della compagna
Oltre all’emittente austriaca ATV ed altri partner commerciali e conoscenti, anche la compagna di lunga data Maria Maksimovic ha salutato il 37enne. In un post emozionante ha spiegato che è morto facendo qualcosa «che amava più di quasi tutto al mondo: guidare».
I due si erano conosciuti già prima della partecipazione e della vittoria di Maksimovic al "Bachelor" svizzero nel 2021.