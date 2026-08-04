Incidente mortale per la star dei reality: ora parla Porsche

La posizione di Porsche sull’incidente

«Abbiamo appreso con grande sgomento della tragica morte avvenuta in Italia. Le nostre condoglianze vanno ai familiari. L’incidente è avvenuto nell’ambito di un progetto che non ha alcun collegamento con Porsche AG.» Per questo motivo, spiegano da Porsche, non è possibile fornire informazioni sulle circostanze dell’incidente, aggiunge un portavoce.

Possibili cause

Non è ancora chiaro perché Machinek abbia perso il controllo del veicolo e come mai sia uscito di strada. Sebbene telecamere fossero posizionate lungo la strada chiusa al traffico, nessuna avrebbe ripreso l’incidente. Tra le possibili cause, secondo i media italiani, si considerano velocità eccessiva, distrazione, errore umano o un guasto tecnico.