Caduta fatale al Bettmerhorn
L'identificazione della vittima è ancora in corso
BETTMERALP (VS) - Tragedia nella mattinata di ieri, lunedì 3 agosto, sulle montagne del Canton Vallese. Un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto nei pressi della stazione di arrivo della cabinovia del Bettmerhorn, a circa 2.500 metri di altitudine. Le cause della caduta sono ancora da chiarire e sono oggetto dell'inchiesta avviata dalle autorità.
A trovare l'uomo, già ferito, sono stati alcuni escursionisti, che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli specialisti dell'Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS), trasportati in elicottero da Air Zermatt. Nonostante l'intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista.
L'identificazione formale della vittima è tuttora in corso.