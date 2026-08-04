Di Solduno il geologo ucciso in Africa

Assieme a una guida, era stato rapito prima di essere ucciso. «È caduto nelle mani degli aggressori proprio mentre stava per andarsene», ha spiegato Pounou.

Nel 2010 il locarnese aveva rilasciato un'intervista a Swissinfo in cui dichiarava come, al termine dei suoi studi in psicologia e geologia presso l'Università di Losanna, avesse trovato la sua vera passione, ovvero la geologia.