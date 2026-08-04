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Ecco i 50 nuovi diplomati e i 50 nuovi apprendisti del trasporto pubblico

Accolta la nuova generazione di apprendisti di login, mentre un'altra ha ufficialmente terminato la formazione.
Ecco i 50 nuovi diplomati e i 50 nuovi apprendisti del trasporto pubblico
login
Consegna dei diplomi login, Spazio Aperto Bellinzona
Fonte Login Ticino
elaborata da Redazione
Ecco i 50 nuovi diplomati e i 50 nuovi apprendisti del trasporto pubblico
Accolta la nuova generazione di apprendisti di login, mentre un'altra ha ufficialmente terminato la formazione.

BELLINZONA - Un importante passaggio di testimone caratterizza l'estate della formazione professionale nel settore dei trasporti pubblici in Ticino. Circa 50 apprendiste e apprendisti formati da login formazione professionale SA hanno concluso con successo il loro percorso formativo, ottenendo il diploma professionale. Allo stesso tempo, altri 50 giovani hanno iniziato il proprio cammino nel mondo del lavoro e della formazione nel settore dei trasporti pubblici.

La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta venerdì 24 luglio presso lo Spazio Aperto di Bellinzona, alla presenza dei neo diplomati, delle loro famiglie, dei formatori e dei rappresentanti delle aziende partner. La serata ha rappresentato un momento di riconoscimento per l'impegno, la determinazione e le competenze acquisite nel corso degli anni di formazione.

Pochi giorni dopo, il 2 agosto, Bellinzona ha accolto la nuova generazione di apprendiste e apprendisti durante la settimana LOWO, il tradizionale programma introduttivo che segna l'inizio dell'apprendistato. Durante questa settimana i giovani hanno l'opportunità di conoscersi, scoprire il mondo dei trasporti pubblici e familiarizzare con i valori, le regole e le prospettive della loro futura professione. «La contemporaneità di questi due momenti simbolici dimostra la forza e la continuità della formazione professionale nel nostro settore», sottolinea login Ticino.

Guardando al futuro, il prossimo 15 settembre si aprirà il concorso per l'assunzione delle apprendiste e degli apprendisti che inizieranno la loro formazione nell'estate del 2027. Maggiori informazioni sulle professioni e sulle candidature saranno disponibili a partire dal 15 settembre sul sito di login formazione professionale SA www.login.org.

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