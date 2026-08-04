Ecco i 50 nuovi diplomati e i 50 nuovi apprendisti del trasporto pubblico

Pochi giorni dopo, il 2 agosto, Bellinzona ha accolto la nuova generazione di apprendiste e apprendisti durante la settimana LOWO, il tradizionale programma introduttivo che segna l'inizio dell'apprendistato. Durante questa settimana i giovani hanno l'opportunità di conoscersi, scoprire il mondo dei trasporti pubblici e familiarizzare con i valori, le regole e le prospettive della loro futura professione. «La contemporaneità di questi due momenti simbolici dimostra la forza e la continuità della formazione professionale nel nostro settore», sottolinea login Ticino.

Guardando al futuro, il prossimo 15 settembre si aprirà il concorso per l'assunzione delle apprendiste e degli apprendisti che inizieranno la loro formazione nell'estate del 2027. Maggiori informazioni sulle professioni e sulle candidature saranno disponibili a partire dal 15 settembre sul sito di login formazione professionale SA www.login.org.