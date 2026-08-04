Prodotti verzaschesi 24 ore su 24
Apre "l'eco della valle", negozio self-service davanti al Castello Marcacci. Qui si incontrano tecnologia e tradizione.
Apre "l'eco della valle", negozio self-service davanti al Castello Marcacci. Qui si incontrano tecnologia e tradizione.
BRIONE VERZASCA - Sarà aperto 24 ore su 24 e proporrà ai visitatori prodotti rigorosamente verzaschesi. A Brione Verzasca, nei pressi del Castello Marcacci, nasce "L'eco della valle", un negozio self service che tra tecnologia e tradizione vuole mantenere viva l'identità della regione.
A lanciarlo è l'omonima associazione, molto attenta alla promozione e alla salvaguardia del territorio. «La nostra associazione è stata fondata direttamente da produttori e consumatori della valle – si legge su un volantino –. Per rispondere alla necessità di avere un luogo in cui trovare i nostri prodotti. Sono i produttori stessi che allestiscono gli scaffali. Attualmente troverete lo shop in una versione mobile davanti al castello, in attesa di trovare dimora fissa al suo interno».
Diverse le persone che nel corso della giornata di domenica 2 agosto hanno partecipato all'inaugurazione del simpatico self service.
Ma come funziona in pratica? E come sarà possibile accedervi anche in piena notte? E ancora: come si potrà evitare che questa bella iniziativa venga eventualmente presa di mira anche da malintenzionati?
Gli ideatori hanno pensato a tutto. «Il negozio si appoggia all'applicazione per cellulari lokbest che permette, tramite registrazione di accedervi in qualsiasi orario e fare gli acquisti in autonomia, pagando con carta di credito, twint o contanti».
Tradotto: c'è poco da fare i furbi, questo è un posto solo per gente onesta.
E per chi non avesse dimestichezza con smartphone e applicazioni, l'associazione promotrice ha pensato a un'alternativa. «Ogni lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 sarà presente una persona fisica sul posto. Pronta a servire i clienti come in un negozio tradizionale».