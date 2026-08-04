Prodotti verzaschesi 24 ore su 24

A lanciarlo è l'omonima associazione, molto attenta alla promozione e alla salvaguardia del territorio. «La nostra associazione è stata fondata direttamente da produttori e consumatori della valle – si legge su un volantino –. Per rispondere alla necessità di avere un luogo in cui trovare i nostri prodotti. Sono i produttori stessi che allestiscono gli scaffali. Attualmente troverete lo shop in una versione mobile davanti al castello, in attesa di trovare dimora fissa al suo interno».