Lucibello: «Nessun arricchimento personale o uso fraudolento di fondi»
Sul suo allontanamento dalla Disti: «Fino alla conclusione delle verifiche annunciate, chiedo che sia rispettata la mia presunzione di innocenza».
LUGANO - «Nessun importo è stato sottratto ai danni dell'associazione». Dopo il comunicato diffuso da Disti - associazione che rappresenta la grande distribuzione ticinese - che ha annunciato l'allontanamento del presidente Enzo Lucibello per «utilizzo improprio di fondi dell’associazione», arriva la replica del diretto interessato.
«Ritengo doveroso fornire alcune precisazioni», sottolinea Lucibello. «Negli ultimi 18 anni ho svolto il mio ruolo in Disti nella convinzione di operare nell’esclusivo interesse dell’associazione e dei suoi membri, attenendomi ai mandati ricevuti e nel rispetto delle procedure interne. Desidero precisare che non è stato sottratto alcun importo ai danni dell’associazione e che tutte le operazioni da me effettuate sono tracciabili, documentate e svolte alla luce del sole».
Lucibello si mette quindi a «completa disposizione degli organi interni di controllo e delle autorità competenti per mettere a disposizione ogni documento contabile ed elemento utile a chiarire, in modo trasparente e oggettivo, la natura e le finalità delle decisioni prese» durante il suo mandato.
«Alla luce di quanto sopra, mi oppongo a qualsiasi lettura che lasci intendere un mio arricchimento personale o un uso fraudolento dei mezzi dell’associazione», ci tiene a precisare.
«Fino alla conclusione delle verifiche annunciate, chiedo che sia rispettata la mia presunzione di innocenza, così come la mia dignità personale e professionale, evitando giudizi affrettati basati su interpretazioni parziali dei fatti. Sono certo che, al termine di questo processo - conclude -, emergerà che la gestione delle risorse da me effettuata non ha causato alcun danno patrimoniale all’associazione e si è sempre inserita in un contesto di buona fede e di servizio alla Disti e ai suoi associati».
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