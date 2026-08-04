Lucibello: «Nessun arricchimento personale o uso fraudolento di fondi»

«Fino alla conclusione delle verifiche annunciate, chiedo che sia rispettata la mia presunzione di innocenza, così come la mia dignità personale e professionale, evitando giudizi affrettati basati su interpretazioni parziali dei fatti. Sono certo che, al termine di questo processo - conclude -, emergerà che la gestione delle risorse da me effettuata non ha causato alcun danno patrimoniale all’associazione e si è sempre inserita in un contesto di buona fede e di servizio alla Disti e ai suoi associati».