Cambiamenti climatici e agricoltura, l’appello: «Il sostegno dev'essere rapido»

Grandine e siccità, ugualmente dannose

Eventi estremi sempre più frequenti stanno mettendo a dura prova il comparto. La grandinata che ha colpito il Mendrisiotto a giugno e le successive ondate di calore ne sono un esempio. A livello nazionale, la scarsità di precipitazioni continua a causare difficoltà nell’approvvigionamento idrico, in particolare sugli alpeggi. «I nostri animali si ammalano, il nostro foraggio non basta per l’inverno e le nostre colture si seccano nei campi», si legge nella lettera, che descrive una situazione tutt’altro che teorica.

L’Unione Contadini Ticinesi evidenzia di essere in costante contatto con associazioni agricole, uffici cantonali e USC per raccogliere le difficoltà del settore e proporre soluzioni a livello cantonale e federale. «La mancanza di risultati può risultare frustrante, ma non va considerata mancanza di impegno», viene precisato, sottolineando come spesso il lavoro sia svolto lontano dai riflettori.