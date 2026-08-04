Suv con roulotte finisce di traverso sull'A2
Nessun ferito, ma carreggiata autostradale fortemente ridotta per un'ora e mezza
Nessun ferito, ma carreggiata autostradale fortemente ridotta per un'ora e mezza
FAIDO - Un incidente si è verificato intorno alle 16.20 sull'autostrada A2 in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Faido e la galleria della Piumogna.
Un Suv con targhe italiane, con al traino una roulotte, per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, ha sbandato. La roulotte è finita di traverso sulla corsia di sorpasso, mentre il veicolo è rimasto bloccato, rivolto in senso contrario rispetto alla direzione di marcia.
Il sinistro ha provocato la riduzione della carreggiata a una sola corsia, quella di destra. Sul posto sono intervenuti due mezzi della carrozzeria di servizio, uno dei quali dotato di gru, per la rimozione dei veicoli coinvolti nell'episodio. Presenti anche due pattuglie della polizia cantonale. Non si registrano feriti.
La circolazione ha subito forti disagi nella zona per circa un'ora e trenta minuti.