Acqua per l'agricoltura, Novazzano corre ai ripari
Il comune metterà a disposizione agli operatori agricoli sul territorio le sue riserve di acqua sussidiaria. Ecco come
NOVAZZANO - Agricoltura in difficoltà, a causa della continua carenza d'acqua, il Municipio di Novazzano si attiva e mette a disposizione delle realtà attive sul suo territorio una parte delle scorte di acqua sussidiaria.
A darne notizia è lo stesso Municipio, con una nota diffusa nella serata di martedì. La misura, confermano le autorità comunali, «ha lo scopo di sostenere le aziende agricole, limitando ulteriori sollecitazioni alla rete idrica comunale».
L'acqua «potrà essere prelevata nel punto indicato dal Comune e secondo le modalità comunicate dai servizi comunali. Il suo utilizzo è consentito esclusivamente per l'irrigazione delle colture agricole sul territorio di Novazzano».
Gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con l'Ufficio tecnico comunale.