Cerca e trova immobili
Segnalaci
NOVAZZANO

Acqua per l'agricoltura, Novazzano corre ai ripari

Il comune metterà a disposizione agli operatori agricoli sul territorio le sue riserve di acqua sussidiaria. Ecco come
Acqua per l'agricoltura, Novazzano corre ai ripari
Ti-Press / Benedetto Galli
Fonte Città di Novazzano
elaborata da Redazione
Acqua per l'agricoltura, Novazzano corre ai ripari
Il comune metterà a disposizione agli operatori agricoli sul territorio le sue riserve di acqua sussidiaria. Ecco come

NOVAZZANO - Agricoltura in difficoltà, a causa della continua carenza d'acqua, il Municipio di Novazzano si attiva e mette a disposizione delle realtà attive sul suo territorio una parte delle scorte di acqua sussidiaria.

A darne notizia è lo stesso Municipio, con una nota diffusa nella serata di martedì. La misura, confermano le autorità comunali, «ha lo scopo di sostenere le aziende agricole, limitando ulteriori sollecitazioni alla rete idrica comunale».

CANTONE
Cambiamenti climatici e agricoltura, l’appello: «Il sostegno dev'essere rapido»

L'acqua «potrà essere prelevata nel punto indicato dal Comune e secondo le modalità comunicate dai servizi comunali. Il suo utilizzo è consentito esclusivamente per l'irrigazione delle colture agricole sul territorio di Novazzano».

Gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con l'Ufficio tecnico comunale.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
agricolturairrigazionemunicipionovazzano
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
1 gior
42
120

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
2 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»
LIVE
CANTONE
1 gior
146
214

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni
LIVE
CONFINE
1 gior
10
36

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
48
172

«Costretti a macellare le nostre vacche»

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore
LIVE
BELLINZONA
1 gior
69
194

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
LIVE
CANTONE
1 gior
85
106

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro
LIVE
VALLEMAGGIA
10 ore
16
112

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi
LIVE
LUGANO
2 gior
99
200

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
3 gior
10
61

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
1 gior
78
174

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate
LIVE
SVIZZERA
20 ore
6
9

Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio
LIVE
MENDRISIO / COMO
1 gior
32
76

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio

Canicola, ora si vede la tregua
LIVE
CANTONE
1 gior
5
52

Canicola, ora si vede la tregua

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
LIVE
LUGANO
2 gior
17

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica
LIVE
TICINO
1 gior
124
401

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
LIVE
LUGANO
2 gior
59
174

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

Crolla il tetto di una casa
LIVE
SAN GALLO
2 gior
1
16

Crolla il tetto di una casa

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
LIVE
ITALIA
1 gior

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
3 gior
30

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
3 gior
56
149

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
LIVE
SAN GALLO
3 gior

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
LIVE
ITALIA
1 gior

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
2 gior
4
41

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

La proposta shock di Djokovic
LIVE
TENNIS
5 ore
13
32

La proposta shock di Djokovic

Lascia l’hockey a 20 anni e scommette sulle startup: la scelta vincente di Sartori
LIVE
HOCKEY
10 ore
2
22

Lascia l’hockey a 20 anni e scommette sulle startup: la scelta vincente di Sartori

Ce la faranno sudare fino all'ultimo
LIVE
CANTONE
1 gior
6

Ce la faranno sudare fino all'ultimo

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!
LIVE
CALCIO
1 gior
22

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!

Infantino chiede aiuto a Trump... «La sua leadership è diventata radioattiva»
LIVE
FIFA
23 ore
19
86

Infantino chiede aiuto a Trump... «La sua leadership è diventata radioattiva»

«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi
LIVE
ZURIGO
22 ore
21
54

«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi

Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino
LIVE
CANTONE
7 ore
5
24

Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»
LIVE
BASILEA
1 gior
2
15

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»

Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie
LIVE
LUGANO
10 ore
21
47

Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie

«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»
LIVE
TENNIS
19 ore
3
13

«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»

Zurigo compra bus dalla Cina. È polemica. «Ecco perché lo abbiamo fatto»
LIVE
SVIZZERA
23 ore
20
78

Zurigo compra bus dalla Cina. È polemica. «Ecco perché lo abbiamo fatto»

Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack
LIVE
SINGAPORE
1 gior
1
27

Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack

Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo
LIVE
SVIZZERA
10 ore
1
15

Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme
LIVE
GRECIA
2 gior
3

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino
LIVE
FIFA
2 gior
5
37

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
3 gior
38
137

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»
LIVE
MEDIO ORIENTE
18 ore
39

«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come
LIVE
LUGANO
2 gior
20
54

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come

Ennesima tragedia nel lago di Como: muore un 22enne
LIVE
ITALIA
8 ore

Ennesima tragedia nel lago di Como: muore un 22enne

Legionella a Basilea: i batteri provengono dalla sede centrale di Manor
LIVE
BASILEA CITTÀ
7 ore
9
50

Legionella a Basilea: i batteri provengono dalla sede centrale di Manor

Rave illegale in un alpeggio richiama quasi mille persone: otto denunciati
LIVE
VAUD
1 gior
11
63

Rave illegale in un alpeggio richiama quasi mille persone: otto denunciati

ULTIME NOTIZIE TICINO
Superata la carenza di sangue 0 negativo negli ospedali ticinesi
LIVE
CANTONE
39 min
1

Superata la carenza di sangue 0 negativo negli ospedali ticinesi

Prodotti verzaschesi 24 ore su 24
LIVE
BRIONE VERZASCA
1 ora

Prodotti verzaschesi 24 ore su 24

Lucibello: «Nessun arricchimento personale o uso fraudolento di fondi»
LIVE
CANTONE
1 ora

Lucibello: «Nessun arricchimento personale o uso fraudolento di fondi»

Uno striscione con 60'000 nomi delle vittime di Gaza
LIVE
LOCARNO
1 ora
7

Uno striscione con 60'000 nomi delle vittime di Gaza

Di Solduno il geologo ucciso in Africa
LIVE
CANTONE
1 ora

Di Solduno il geologo ucciso in Africa

Ecco i 50 nuovi diplomati e i 50 nuovi apprendisti del trasporto pubblico
LIVE
CANTONE
2 ore

Ecco i 50 nuovi diplomati e i 50 nuovi apprendisti del trasporto pubblico

Scontro nella rotonda all'imbocco della Vedeggio-Cassarate
LIVE
VEZIA
4 ore
8
14

Scontro nella rotonda all'imbocco della Vedeggio-Cassarate

«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello
LIVE
CANTONE
4 ore
107

«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello

Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi
LIVE
CARONA
5 ore
11
144

Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi

Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita
LIVE
LAVIZZARA
5 ore

Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita