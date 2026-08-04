Legionella, ancora cinque ricoverati ma nessun nuovo caso
Una persona resta in terapia intensiva. Identificata la probabile fonte nelle torri di raffreddamento di Manor
BASILEA - Nel Cantone di Basilea Città, fino al pomeriggio di martedì non sono state segnalate ulteriori infezioni da legionella. Lo ha comunicato il Dipartimento cantonale della sanità (GD), precisando che cinque persone restano ricoverate in ospedale.
Tra queste, una si trova ancora in terapia intensiva. Lunedì le autorità avevano parlato di un focolaio con un totale di 25 ricoveri e un decesso; in quel momento nove persone erano ancora in clinica. Da allora, quattro pazienti hanno potuto lasciare l’ospedale.
Le autorità avevano invitato i gestori di torri di raffreddamento a segnalarsi, ma finora – secondo il GD – non sono giunte comunicazioni. Come già indicato, la fonte di infezione più probabile è stata individuata nelle torri di raffreddamento su un edificio per uffici.
Nel frattempo è emerso che si tratta delle torri di raffreddamento ad acqua presso la sede principale di Manor in Rebgasse, nel quartiere Kleinbasel. Il Laboratorio cantonale ha rilevato valori elevati di legionella nei due impianti.
Manor ha dichiarato di collaborare con le autorità e di aver adottato tutte le misure necessarie. L’impianto è attualmente oggetto di analisi approfondite. L’azienda riferisce inoltre di tre collaboratori con possibili sintomi di polmonite.
Le torri di raffreddamento sono state messe fuori servizio e, secondo l’azienda, i collaboratori possono lavorare nella sede senza rischi per la salute. Poiché anche l’impianto di climatizzazione è stato spento, è stato consigliato il telelavoro a causa del caldo. Manor afferma che continuerà a sostenere pienamente le autorità nella gestione della situazione.