Il record del 2003 potrebbe vacillare
L'estate di 23 anni fa fu «un caso estremo», quella attuale è una nuova normalità. Temperature eccezionali anche in Ticino
BERNA - L’estate 2026 si sta rivelando almeno calda quanto quella record del 2003. Secondo MeteoSvizzera, in diverse stazioni il numero di giorni con temperature superiori ai 30 gradi ha già superato i livelli registrati allora. Anche martedì sono stati stabiliti nuovi primati per un 4 agosto.
«Il 2003 è stato un caso estremo», ha indicato l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia. Tuttavia, con il riscaldamento climatico in corso, eventi di questo tipo stanno diventando sempre più probabili. Nonostante ciò, anche l’estate attuale viene classificata come eccezionale.
I record nelle stazioni di misurazione
Particolarmente rilevante è il numero di giorni di caldo intenso. A Visp, fino al 4 agosto, si sono registrati quasi 50 giorni sopra i 30 gradi, un nuovo record assoluto. In totale, in 19 stazioni di misurazione, l’ondata di caldo di quest’anno ha superato tutti i valori precedenti. Tra le località più colpite figurano anche Basel-Binningen, Neuchâtel e Coira.
Nuovi record sono stati segnati anche martedì. In Ticino si sono registrati 34 gradi a Lugano e 34,6 a Locarno, mentre Lucerna ha raggiunto i 34,2 gradi. Temperature senza precedenti per la data del 4 agosto sono state rilevate anche a Elm e Davos.
Ha fatto caldo (tanto) già a giugno
A differenza del 2003, quando il picco del caldo si era verificato in agosto, quest’anno le temperature massime giornaliere hanno già toccato nuovi record nel mese di giugno. Secondo MeteoSvizzera è ancora presto per un bilancio definitivo, ma il 2026 potrebbe rientrare tra gli anni più caldi dall’inizio delle misurazioni.
L’ondata di caldo è destinata a proseguire ancora per alcuni giorni: fino a mercoledì sul versante nord delle Alpi e fino a venerdì al sud. Martedì erano in vigore allerte diffuse per il caldo, accompagnate da divieti di accendere fuochi a causa della marcata siccità.