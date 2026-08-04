Il record del 2003 potrebbe vacillare

I record nelle stazioni di misurazione

Particolarmente rilevante è il numero di giorni di caldo intenso. A Visp, fino al 4 agosto, si sono registrati quasi 50 giorni sopra i 30 gradi, un nuovo record assoluto. In totale, in 19 stazioni di misurazione, l’ondata di caldo di quest’anno ha superato tutti i valori precedenti. Tra le località più colpite figurano anche Basel-Binningen, Neuchâtel e Coira.

Nuovi record sono stati segnati anche martedì. In Ticino si sono registrati 34 gradi a Lugano e 34,6 a Locarno, mentre Lucerna ha raggiunto i 34,2 gradi. Temperature senza precedenti per la data del 4 agosto sono state rilevate anche a Elm e Davos.