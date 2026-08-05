Bioggio rovente: «Fa così caldo che non abbiamo neanche più fame»

Le direttive

L'uso di impianti di irrigazione automatica deve essere ridotto al minimo. Ed è tassativamente vietato utilizzare tali impianti durante le fasce orarie di massimo consumo, vale a dire tra le 6 e le 9 e tra le 19 e le 21. Allo stesso tempo è vietato l'uso di acqua potabile per lavare automobili o pulire piazzali e posteggi.

Sono solo alcune delle direttive caldamente suggerite dalle autorità ai cittadini di Bioggio che negli scorsi giorni si sono visti recapitare una circolare con tutte le regole da seguire.