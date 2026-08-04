BIASCA
Avvistamento luminoso nei cieli ticinesi: ecco di cosa si tratta
Una lettrice ha segnalato una fila di luci nel cielo tra Claro e Biasca.
Avvistamento luminoso nei cieli ticinesi: ecco di cosa si tratta
Lettore Tio.ch
Avvistamento luminoso nei cieli ticinesi: ecco di cosa si tratta
Una lettrice ha segnalato una fila di luci nel cielo tra Claro e Biasca.
BIASCA - Una nostra lettrice ci segnala una fila di puntini luminosi avvistata nel cielo tra Claro e Biasca. «Volavano altissimo, senza fare rumore: sembravano un treno con le luci accese», racconta.
Si dovrebbe proprio trattare dei satelliti Starlink, la costellazione realizzata da SpaceX, l'azienda di Elon Musk, con l'obiettivo di fornire connessione internet anche nelle aree più remote del pianeta.
I satelliti non emettono luce propria: appaiono luminosi perché riflettono la luce del Sole, che li illumina quando è già sotto l'orizzonte per chi osserva da terra, poco dopo il tramonto o poco prima dell'alba.
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