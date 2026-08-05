«Non cerco di dare delle risposte, piuttosto di lasciare delle domande»

Al centro del documentario - ve ne avevamo già parlato all'epoca della partecipazione alle Giornate di Soletta - c’è un ritorno alle proprie origini, in Bosnia, raccontato attraverso diversi punti di vista: quello del regista, appartenente alla seconda generazione che non ha vissuto direttamente la guerra; quello dei suoi genitori e dei nonni; quello di Hasan, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica. «È stato un viaggio sia fisico che interiore», racconta Hodic. «Ho cercato di rispondere a una serie di domande che mi sono sempre posto attraverso i racconti della mia famiglia e di Hasan».

Il film affronta temi profondi e delicati, legati alla memoria della guerra e all’identità. «Per chi appartiene alla seconda generazione c’è sempre una sensazione di stare “in mezzo”», spiega il regista. «Quando sono in Bosnia mi sento a casa, ma anche quando torno in Svizzera mi sento a casa. C’è qualcosa di non risolto che ho cercato di affrontare con questo documentario».