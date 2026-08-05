Maranza nei quartieri, la Polizia ha forze sufficienti?

«Evidentemente, questi episodi non generano soltanto una semplice percezione di paura, ma alimentano un reale e concreto sentimento di insicurezza» e «siamo convinti che la nostra polizia stia mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per ovviare a queste situazioni. Tuttavia, ci chiediamo se gli agenti attivi sul campo su tutto il territorio siano ancora sufficienti per far fronte a questi innumerevoli atti illegali», si legge nell'atto parlamentare.