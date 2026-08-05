PAL5, il dialogo continua

LUGANO - Le speranze non sono del tutto tramontate. Dopo la bocciatura espressa da Berna lo scorso luglio sul Programma d’agglomerato del Luganese di quinta generazione (PAL5), si è tenuto ieri l'incontro tra la Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL), il Dipartimento del territorio e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale. E, come riferisce laRegione, nonostante non sia arrivata alcuna svolta, non è stata neanche chiusa del tutto la porta.