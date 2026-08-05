Torna la Sanbe Trail & Vertical Contest

Walking Experience: vivere la montagna con un passo diverso

Alle 9.30 partirà la Walking Experience, una camminata non competitiva che permetterà ai partecipanti di seguire parte del tracciato della K21 fino alla Capanna Confin. All’arrivo sarà proposto un aperitivo conviviale, mentre il rientro a San Bernardino potrà avvenire comodamente in cabinovia. L’iniziativa è rivolta a chi desidera vivere il territorio in modo più rilassato, condividendo il piacere del movimento, della scoperta e della montagna senza l’assillo della competizione.

K6 Vertical Sanbe: la sfida fino al Piz Uccello

Alle 10.00 sarà il momento della K6 Vertical Sanbe, la prova più intensa e spettacolare della giornata. Il percorso si sviluppa su 6 chilometri, con 1’100 metri di dislivello positivo, e porterà i concorrenti da San Bernardino, a 1’626 metri di altitudine, fino alla vetta del Piz Uccello, a 2’707 metri, passando da Cassina de Vignun. Una salita autentica, pensata per chi cerca una sfida impegnativa, emozioni forti e la soddisfazione di raggiungere una delle cime simbolo della località.