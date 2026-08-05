Torna la Sanbe Trail & Vertical Contest
Una giornata di trail running tra natura, sport e adrenalina
Una giornata di trail running tra natura, sport e adrenalina
SAN BERNARDINO (GR) - San Bernardino si prepara ad accogliere, sabato 8 agosto 2026, una nuova edizione del Sanbe Trail & Vertical Contest, appuntamento dedicato alla corsa in montagna, alla sfida verticale e alla scoperta del territorio alpino. Promossa dall’Associazione Vertical Sanbe, la manifestazione propone un programma articolato e coinvolgente, pensato per atleti esperti, appassionati, camminatori e famiglie. Le diverse attività si svolgeranno nello straordinario scenario naturale di San Bernardino, lungo percorsi capaci di unire impegno sportivo, paesaggio e convivialità.
K21 Trail Sanbe: la mezza maratona alpina
La giornata prenderà il via alle 9.00 con la K21 Trail Sanbe, una mezza maratona alpina di 21 chilometri e 1’000 metri di dislivello positivo. Con partenza dal Lungo Moesa, il tracciato condurrà gli atleti attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi del comprensorio, tra cui Confin Basso, il Passo del San Bernardino, Pian Cales e l’Alpe Pian Doss, prima della discesa verso il traguardo nel centro del villaggio. Il percorso, affascinante e impegnativo, offre un’esperienza completa di trail running in quota, alternando passaggi tecnici, tratti più scorrevoli e panorami di grande suggestione.
Walking Experience: vivere la montagna con un passo diverso
Alle 9.30 partirà la Walking Experience, una camminata non competitiva che permetterà ai partecipanti di seguire parte del tracciato della K21 fino alla Capanna Confin. All’arrivo sarà proposto un aperitivo conviviale, mentre il rientro a San Bernardino potrà avvenire comodamente in cabinovia. L’iniziativa è rivolta a chi desidera vivere il territorio in modo più rilassato, condividendo il piacere del movimento, della scoperta e della montagna senza l’assillo della competizione.
K6 Vertical Sanbe: la sfida fino al Piz Uccello
Alle 10.00 sarà il momento della K6 Vertical Sanbe, la prova più intensa e spettacolare della giornata. Il percorso si sviluppa su 6 chilometri, con 1’100 metri di dislivello positivo, e porterà i concorrenti da San Bernardino, a 1’626 metri di altitudine, fino alla vetta del Piz Uccello, a 2’707 metri, passando da Cassina de Vignun. Una salita autentica, pensata per chi cerca una sfida impegnativa, emozioni forti e la soddisfazione di raggiungere una delle cime simbolo della località.
Kids Race: sport e divertimento per i più piccoli
Alle 14.00 spazio alle nuove generazioni con la Kids Race, una corsa a ostacoli di circa 800 metri dedicata a bambine e bambini dai 4 ai 12 anni. Il percorso è stato concepito per avvicinare i più giovani al movimento e allo sport all’aria aperta attraverso il gioco, il divertimento e la partecipazione, in un ambiente sicuro e stimolante.
DUAL Challenge: una sfida da vivere in coppia
Per chi desidera vivere la manifestazione in squadra è proposta anche la DUAL Challenge, che combina la K21 Trail Sanbe e la K6 Vertical Sanbe. La formula prevede la partecipazione di una coppia composta da una donna e un uomo: un componente affronta la K6, mentre l’altro partecipa alla K21. La classifica finale viene determinata sulla base di un coefficiente di punti e premierà le prime tre coppie. Per le iscrizioni alla DUAL Challenge è previsto uno sconto del 25%.
Iscrizioni e informazioni
Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma: www.performancetiming.ch
Il programma completo, i regolamenti e tutte le informazioni relative ai percorsi sono disponibili sul sito: www.verticalsanbe.ch
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ente Turistico Regionale del Moesano al numero 091 832 12 14 oppure scrivere a info@visit-moesano.ch.