Un mese di pioggia? Forse non basterebbe

LOCARNO - Periodi prolungati così aridi come quelli che stiamo vivendo in queste settimane, a Sud delle Alpi, se n'erano visti in poche ─ pochissime ─ occasioni. Per contare le annate peggiori, prendendo come riferimento Locarno Monti e considerando gli ultimi cento anni, sono sufficienti le dita di una mano. E non serve nemmeno impiegarle tutte: solo nel 2003 e nel 1976 il Ticino era rimasto a bocca, ancora, più asciutta.