Da Keaton (Buster) a Rossellini (Isabella)
È il giorno del debutto di Locarno79: scopri il programma odierno
LOCARNO - La giornata che apre ufficialmente la 79esima edizione del Locarno Film Festival è fitta di appuntamenti tra classici del cinema e nuove proposte. Le proiezioni saranno distribuite tra GranRex, Palexpo (FEVI) e Piazza Grande.
Il pomeriggio si apre alle 14 al GranRex con “The Hollywood Ten” (1950) di John Berry, seguito da “Force of Evil” (1948) di Abraham Polonsky, entrambi inseriti nella sezione Retrospettiva e proposti in versione originale inglese con sottotitoli in italiano.
Alle 15.30, al Palexpo (FEVI), il primo grande momento di Locarno79: “The General” (1926) di Buster Keaton e Clyde Bruckman, accompagnato da intertitoli in inglese e sottotitoli in italiano, nell’ambito dell’evento Histoire(s) du Cinéma – Opening Concert, con esecuzione dal vivo da parte dell'Orchestra della Svizzera italiana della colonna sonora di Carl Davis.
Il programma prosegue al GranRex alle 16.30 con il breve “Washington's Super-Movie Drama!” (1947), seguito da “Caged” (1950) di John Cromwell. In serata, alle 19 sempre al GranRex, sono in programma “Movie Industry Denies Charges of ‘Red’ Influence!” (1947) e “Mr. Lucky” (1943) di H. C. Potter.
La giornata si chiude con due proiezioni in parallelo alle 21.30: al GranRex viene presentato “Ruthless” (1948) di Edgar G. Ulmer in copia 35 mm, mentre in Piazza Grande arriva “Les Yeux Verts” (2026) di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, produzione tra Francia, Belgio e Svezia. La proiezione sarà preceduta dalla Cerimonia di apertura e dalla consegna del primo premio di quest'anno: Isabella Rossellini riceverà l'Excellence Award.