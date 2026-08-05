Il "mantra" per invocare l'acqua: «Manda la pioggia benefica...»

La partenza, come da programma, è avvenuta alle 6 dal santuario di Morbio Inferiore, punto di ritrovo indicato dagli organizzatori. Da lì, i partecipanti hanno raggiunto a piedi la chiesa del Santo Crocifisso di Castel San Pietro, seguendo un percorso che attraversa il territorio fino al nucleo del paese. Il tragitto, della durata di circa cinquanta minuti, è stato accompagnato appunto dal mantra propiziatorio recitato attraverso la preghiera, che ha guidato il cammino dei fedeli.

All’arrivo, alle 7, è stata celebrata una messa «dedicata in modo particolare all’invocazione della pioggia», come ci ha spiegato il vicario don Gian Pietro Ministrini (che per ragioni di salute non ha potuto partecipare alla processione, ma era presente alla messa). La funzione, durata i canonici tre quarti d’ora, si è inserita in una pratica religiosa codificata, con riferimenti specifici alla richiesta di precipitazioni in periodi di siccità.