Ma la FIFA ha davvero bisogno di un presidente?

Secondo Pieth, gli ultimi sviluppi legati a Gianni Infantino mettono in luce i limiti dell’attuale modello di governance. «Tutti concordano su una cosa: Infantino ha commesso un passo falso. La sua gestione evidenzia chiaramente i rischi di un sistema in cui denaro e potere occupano una posizione centrale. Nella FIFA è sempre stato così: questi due elementi hanno avuto un ruolo dominante».

Per il giurista 73enne, il problema è però ancora più profondo e riguarda la struttura stessa della Federazione. «Poiché il presidente della FIFA deve essere rieletto ogni quattro anni, chi assume la guida dell’organizzazione è spinto a costruire rapidamente una solida base di consenso e di potere».