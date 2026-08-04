Dopo il ghiaccio, il business: la nuova sfida di Sprunger
La leggenda del Friborgo ha fondato una propria società: si occuperà di marketing, comunicazione e valorizzazione dei diritti d'immagine.
FRIBORGO - A tre mesi dalla fine della carriera sportiva, Julien Sprunger ha già inaugurato un nuovo capitolo. Il 40enne ex capitano del Friborgo-Gottéron ha fondato la propria società, lasciandosi alle spalle ghiaccio e pattini per entrare nel mondo degli affari.
La notizia emerge dal Foglio ufficiale del 20 luglio, come riportato da «La Liberté». La nuova realtà, denominata J.Sprunger Sagl, opererà nei settori della comunicazione, del marketing e della gestione dei diritti d'immagine.
Secondo quanto indicato nell'avviso ufficiale, la società offrirà servizi di organizzazione di conferenze, consulenza e accompagnamento per aziende e privati nei campi della comunicazione e del marketing, oltre a occuparsi della valorizzazione dei diritti d'immagine.
Per Sprunger si apre così una nuova sfida, a pochi mesi dall'addio al ghiaccio. Il 30 aprile scorso ha infatti chiuso la sua straordinaria carriera nel modo migliore, conquistando a Davos il primo storico titolo nazionale del Friborgo-Gottéron e coronando oltre vent'anni con la maglia dei Draghi.
Con 1.186 partite e 828 punti in National League, di cui 414 gol, l'ex numero 86 resterà una delle più grandi bandiere del Friborgo-Gottéron e una leggenda dell'hockey svizzero.