«Distruggerebbe completamente il tennis»

E a rimetterci, secondo Mezzadri, sarebbe soprattutto lo spettacolo. «Sarebbe un taglio netto con tutto quello che abbiamo vissuto nel passato. Quali sono le partite che restano maggiormente nel cuore dei tifosi? Quelle epiche. Quelle finite al quinto set, magari dopo ore di battaglia».

Il pensiero corre alle sfide che hanno fatto la storia del tennis: la finale di Wimbledon 2009 tra Roger Federer e Andy Roddick, decisa dal 16-14 nel quinto set a favore dello svizzero, oppure quella dell'anno precedente tra Federer e Rafael Nadal, chiusa 9-7 al quinto da parte dello spagnolo. «Con un formato simile queste partite non esisterebbero più. E il tennis verrebbe completamente snaturato. Diventerebbe quasi una lotteria, uno sport perfetto per le scommesse».