Fifa, nuove accuse contro Infantino: «È estorsione»

I rapporti tra i due non sono certo buoni: Ali bin al-Hussein ha fatto parte del comitato esecutivo della Fifa tra il 2011 e il 2015 e nel 2016 fu tra i candidati alla presidenza, venendo sconfitto proprio da Infantino. Già l’anno precedente aveva perso la corsa contro Sepp Blatter.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da «The Times» e dall’emittente Sky, Infantino avrebbe convocato una riunione di crisi per mercoledì a Rabat, in Marocco, con i suoi principali collaboratori. Non è però chiaro quali temi verranno affrontati durante l’incontro.