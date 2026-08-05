Fifa, nuove accuse contro Infantino: «È estorsione»
Non si placa la situazione intorno a Gianni Infantino. Ora il presidente della federazione giordana lo accusa di estorsione.
Non si placa la situazione intorno a Gianni Infantino. Ora il presidente della federazione giordana lo accusa di estorsione.
AMMAN - Non si attenua la pressione su Gianni Infantino. Il presidente della Fifa è nuovamente al centro delle polemiche dopo le accuse mosse dal capo della federazione calcistica giordana, il principe Ali bin al-Hussein, che parla apertamente di estorsione.
Secondo l’ex vicepresidente della Fifa, alla base della disputa ci sarebbero fondi non ancora versati alla nazionale giordana. «Durante il Mondiale mi è stato comunicato verbalmente che il mio sostegno a Infantino nelle elezioni del marzo 2027 aiuterebbe notevolmente la nostra federazione calcistica», ha scritto su X.
Ali bin al-Hussein respinge ogni pressione: «Non lo abbiamo sostenuto in passato e non lo faremo nemmeno ora, ma tutta la situazione si riduce a un’estorsione. Ci rifiutiamo di cedere». Il dirigente denuncia inoltre che la Giordania non ha ancora ricevuto il premio per il secondo posto alla Fifa Arab Cup disputata lo scorso dicembre in Qatar. Secondo i media, si tratterebbe di circa 4,2 milioni di dollari, pari a circa 3,4 milioni di franchi.
I rapporti tra i due non sono certo buoni: Ali bin al-Hussein ha fatto parte del comitato esecutivo della Fifa tra il 2011 e il 2015 e nel 2016 fu tra i candidati alla presidenza, venendo sconfitto proprio da Infantino. Già l’anno precedente aveva perso la corsa contro Sepp Blatter.
Nel frattempo, secondo quanto riportato da «The Times» e dall’emittente Sky, Infantino avrebbe convocato una riunione di crisi per mercoledì a Rabat, in Marocco, con i suoi principali collaboratori. Non è però chiaro quali temi verranno affrontati durante l’incontro.